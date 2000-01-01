﻿Авторы технологии:

﻿Цзян Каньчжен и Евгений Комраков

Автором уникальной методики концентрации электромагнитного излучения молодых доноров на больного или старого пациента является гениальный ученый китайского происхождения. Последние десятилетия он жил и работал в Хабаровске, Россия. Цзян занимался технологией более 60лет и использовал в качестве доноров проростки растений и молодых быстрорастущих животных. По словам Цзяна, основные идеи технологии он нашел в древнекитайской медицине.Биотрон Цзяна Каньчжена (так он назвал своё устройство) представлял из себя медный шар диаметром примерно 3.6 метра, в котором пациент лежал на кровати, а молодые растения были установлены в другой фокальной зоне. Устройство было недостаточно эффективно. Цзян держал там пациентов без использования электронных усилителей по 8 часов в течение 40 дней. Через Биотронные конструкции без усилителя и с 2004 года с усилителем прошло несколько тысяч пациентов.

Доктор технических наук Евгений Вячеславович Комраков усовершенствовал Биотрон Цзяна Каньчжен и изобрел Биокамеру: Патент РФ № 2533058 на универсальное устройство для передачи излучения от источника объекту, который посвятил свою жизнь изучению и исследованиям в этой области.

Согласно многочисленным исследованиям, в том числе на животных, Биокамеры Е.Комракова примерно в 15 раз эффективнее, чем первые прототипы Биотрона. Через активно работающие Биокамеры в Перми, Днепропетровске и Москве прошло несколько тысяч пациентов.