Это устройство продления активной жизни и оздоровления, разработанное на основе технологии Биотрона - передачи концентрированной природной энергии от активно растущих растений к человеку.
Биокамера является биоэнергетическим усилителем, позволяющим при регулярном применении увеличить продолжительность жизни, вылечить многие болезни и повысить вероятность прожить более 100 лет.
Основное назначение — повышение иммунитета, что особенно важно при профилактике коронавируса и ускоренном восстановлении после заболевания.
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Доктор технических наук Евгений Вячеславович Комраков усовершенствовал Биотрон Цзяна Каньчжен и изобрел Биокамеру: Патент РФ № 2533058 на универсальное устройство для передачи излучения от источника объекту, который посвятил свою жизнь изучению и исследованиям в этой области.
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Время изготовления и поставки 20 рабочих дней с момента получения оплаты.
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Технология продления активной жизни с помощью воздействия концентрированным электромагнитным излучением молодых организмов на старые не является радикальной. При систематическом использовании технологии Биокамеры реально продлить среднюю продолжительность жизни на 10-20 лет при регулярной диагностике смертельных заболеваний и иметь очень большую вероятность прожить более 100 лет. На данный момент в мире нет ни одной комплексной технологии борьбы со старением, и на ближайшие годы ничего радикального не предвидится. Ученые прогнозируют возможное появление в течение последующих 20-30 лет технологии радикального продления жизни. Однако до её появления еще надо дожить. В этом может помочь предлагаемая нами технология. И даже если какая-то радикальная технология продления жизни появится, она, скорее всего, будет достаточно дорогой и недоступной для большинства людей. А технология, на основе которой работает биокамера, является доступной даже для большинства пенсионеров и уже сегодня!