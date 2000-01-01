Продление молодости и лечение болезней со 100% результатом в Биокамере
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Что такое Биокамера?

Это устройство продления активной жизни и оздоровления, разработанное на основе технологии Биотрона - передачи концентрированной природной энергии от активно растущих растений к человеку.


Биокамера является биоэнергетическим усилителем, позволяющим при регулярном применении увеличить продолжительность жизни, вылечить многие болезни и повысить вероятность прожить более 100 лет.


Основное назначение — повышение иммунитета, что особенно важно при профилактике коронавируса и ускоренном восстановлении после заболевания.﻿

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Принцип работы Биокамеры
«Биокамера» — устройство природного воздействия.
Излучение биоэнергии
Молодые проростки ячменя, ржи, овса и других злаковых культур при активном делении клеток излучают биоэнергию.
Направление биоэнергии
Благодаря конструкции Биокамеры стеллажи с растениями устанавливаются так, что их энергия переизлучается на человека.


Масимальная концентрация излучений на человеке
Рефлекторы и спец. экранирующая ткань создают защитный кокон, ограждающий человека во время сеанса от всех фоновых излучений, позволяя в полной мере
насладиться энергией природы, излучаемой ростками.
Основной принцип устройства
Передача концентрированного излучения от активно растущих растений, в которых наиболее мощно пробудилась природная энергия, к другому живому организму.
Результаты после курса сеансов в Биокамере:
Омоложение
Активизация генов молодости, которые у большинства людей находятся в спящем состоянии
Восстановление
Регенерация организма на клеточном уровне, детоксикация органов и систем организма, ослабление хронических симптомов
Улучшение кровообращения
Улучшает циркуляцию крови, уменьшает агрегацию тромбоцитов до 10 раз (нормализуется текучесть)
Повышает иммунитет
Оказывает противовирусное и противобактериальное действие, усиливает иммунитет организма для борьбы с заболеваниями
Кислотно-щелочной баланс
Восстанавливает кислотно-щелочное равновесие организма по показаниям биорезонансного тестирования
Восстановление позвоночника
Уходят грыжи, позвоночник выпрямляется. Увеличивается рост пожилых людей, нарастает хрящевая ткань позвоночника
Восстановление нервной системы
Отдых, снижение уровня стресса, лечение хронической усталости и депрессии, нормализация сна
Восстанавление ауры
Восстанавливает ауру человека по показаниям фото ауры до и после Биокамеры, устраняет психосоматические причины заболеваний
Устранение отеков и боли
Уменьшает отечность и боль за счет активации обмена веществ
Восстановление суставов
Уменьшаются или уходят боли в суставах, в коленях
Восстановление работы желез и гормональной системы
Улучшается работа желез внутренней секреции, гипоталамуса, гипофиза, поджелудочной железы
Нормализация работы ЖКТ
Восстановление пищеварения, лечение язв и гастрита
Улучшение работы мочеполовой системы
Восстановление работы почек, лечение заболеваний
Восстановление зрения
Улучшение зрения вплоть до полного отказа от очков
Восстановление детородной функции
Изобретатель Евгений Комраков рассказывает об эффективности Биокамер (Биотрона).

Ощутите первый результат уже через 45 минут!

На бесплатном сеансе Вы наполнитесь энергией после тяжелого трудового дня, повысите иммунитет

﻿и устраните последствия стресса. Мы сделаем замеры состояния здоровья до и после процедуры,

результатами вы останетесь довольны!

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﻿Авторы технологии:
﻿Цзян Каньчжен и Евгений Комраков
Автором уникальной методики концентрации электромагнитного излучения молодых доноров на больного или старого пациента является гениальный ученый китайского происхождения Цзян Каньчжен. Последние десятилетия он жил и работал в Хабаровске, Россия. Цзян занимался технологией более 60
лет и использовал в качестве доноров проростки растений и молодых быстрорастущих животных. По словам Цзяна, основные идеи технологии он нашел в древнекитайской медицине.

Биотрон Цзяна Каньчжена (так он назвал своё устройство) представлял из себя медный шар диаметром примерно 3.6 метра, в котором пациент лежал на кровати в одной фокальной зоне, а молодые растения были установлены в другой фокальной зоне. Устройство было недостаточно эффективно. Цзян держал там пациентов без использования электронных усилителей по 8 часов в течение 40 дней. Через Биотронные конструкции без усилителя и с 2004 года с усилителем прошло несколько тысяч пациентов.

Доктор технических наук Евгений Вячеславович Комраков усовершенствовал Биотрон Цзяна Каньчжен и изобрел Биокамеру: Патент РФ № 2533058 на универсальное устройство для передачи излучения от источника объекту, который посвятил свою жизнь изучению и исследованиям в этой области.


Согласно многочисленным исследованиям, в том числе на животных, Биокамеры Е.Комракова примерно в 15 раз эффективнее, чем первые прототипы Биотрона. Через активно работающие Биокамеры в Перми, Днепропетровске и Москве прошло несколько тысяч пациентов.



Выпускаемые нами устройства имеют ПАТЕНТЫ в 64 странах мира.
Дополнительные материалы
БИОТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ
Статья
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Действие Биокамеры после КВИ
Отчет врача клинической лабораторной диагностики методом нативной
микроскопии капиллярной крови
Читать
Инструкция по подготовке проростков для Биотрона
Статья.
Весь процесс посадки растений по шагам
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Как формируется объемная фокальная зона Биокамеры
Статья
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Как проходит сеанс
Сеанс длится 30-60 минут.

Человек удобно располагается в Биокамере.
Биокамера и человек сверху накрываются экранирующей тканью -70 дБ. Включается расслабляющая музыка.


Во время сеанса улучшается мозговая активность, могут приходить новые идеи, видения. Восстанавливается здоровье, омолаживаются органы и ткани человека.

Ощутите первый результат уже через 45 минут!

На бесплатном сеансе Вы наполнитесь энергией после тяжелого трудового дня, повысите иммунитет

﻿и устраните последствия стресса. Мы сделаем замеры состояния здоровья до и после процедуры,

результатами вы останетесь довольны!

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Разновидности Биокамер
В линейке Биокамер представлены модели: ПЕРСОНАЛЬНАЯ, СЕМЕЙНАЯ, ОФИСНАЯ, ПРО, а также дополнительные опции
Персональная Биокамера
44 000
р.
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Персональная Биокамера спроектирована специально для дома. Она собирается вокруг раскладушки или тахты шириной 70 см и рассчитана на сеанс длительностью 4-8 часов (ночь). Такая длительность сеанса обусловлена тем, что биомасса растений - 12 лотков и отсутствует экранирующая ткань. Этот вариант подходит тем, кто собирается проводить ночь в Биокамере без прерывания сна.

Раскладушка не входит в стоимость этого товара, вы можете выбрать её ниже и положить в корзину.

Время изготовления и поставки 20 рабочих дней с момента получения оплаты.
Персональная Биокамера ПЛЮС
52 000
р.
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Персональная Биокамера Плюс спроектирована специально для дома. Она собирается вокруг раскладушки или тахты шириной 70 см и рассчитана на сеанс длительностью 4-8 часов (ночь). Такая длительность сеанса обусловлена тем, что биомасса растений - 12 лотков. Этот вариант подходит тем, кто собирается проводить ночь в Биокамере без прерывания сна. Содержит спец. экранирующую ткань, закрывающую Биокамеру сверху и снизу для усиления эффекта воздействия и для защиты от электромагнитного излучения -70 дБ.
Раскладушка не входит в стоимость этого товара, вы можете выбрать её ниже и положить в корзину.
Стоимость доставки не входит в стоимость товара и рассчитывается отдельно.

Время изготовления и поставки 20 рабочих дней с момента получения оплаты.

Семейная Биокамера
63 000
р.
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Семейная Биокамера спроектирована специально для дома. Она собирается вокруг раскладушки шириной 70 см и рассчитана на сеанс длительностью 2-5 часов (часть ночи). Такая длительность сеанса обусловлена тем, что биомасса растений маленькая - 18 лотков и отсутствует специальная экранирующая ткань.

Кушетка/раскладушка не входит в стоимость этого товара. Вы можете выбрать нужную опцию ниже и положить в корзину.

Стоимость доставки не входит в стоимость товара и рассчитывается отдельно.

Время изготовления и поставки 20 рабочих дней с момента получения оплаты.
Семейная Биокамера ПЛЮС
71 000
р.
Добавить в корзину
Семейная Биокамера спроектирована специально для дома. Она собирается вокруг раскладушки шириной 70 см и рассчитана на сеанс длительностью 2-5 часов (часть ночи). Биомасса растений - 18 лотков. Содержит спец. экранирующую ткань, закрывающую Биокамеру сверху и снизу для усиления эффекта воздействия и для защиты от электромагнитного излучения -70 дБ.

Кушетка/раскладушка не входит в стоимость этого товара. Вы можете выбрать нужную опцию ниже и положить в корзину.

Стоимость доставки не входит в стоимость товара и рассчитывается отдельно.

Время изготовления и поставки 20 рабочих дней с момента получения оплаты.
Офисная Биокамера
102 000
р.
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Офисная Биокамера спроектирована как для дома или офиса, так и для оздоровительных центров. Число растений 30 лотков. Она собирается вокруг раскладушки или кушетки шириной 70 см. Сверху и снизу под кушеткой Биокамера закрывается экранирующей тканью -70 дБ.

Кушетка/раскладушка не входит в стоимость этого товара. Вы можете выбрать нужную опцию ниже и положить в корзину.

Стоимость доставки не входит в стоимость товара и рассчитывается отдельно.

Время изготовления и поставки 20 рабочих дней с момента получения оплаты.
Офисная Биокамера ПЛЮС
122 000
р.
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Офисная Биокамера ПЛЮС спроектирована как для дома или офиса, так и для оздоровительных центров. Число растений 30 лотков. Она собирается вокруг раскладушки или кушетки шириной 70 см. Содержит спец. экранирующую ткань, закрывающую Биокамеру сверху и снизу для усиления эффекта воздействия и для защиты от электромагнитного излучения -70 дБ.

Кушетка/Раскладушка не входит в стоимость этого товара. Вы можете выбрать нужную опцию ниже и положить в корзину.

Стоимость доставки не входит в стоимость товара и рассчитывается отдельно.

Время изготовления и поставки 20 рабочих дней с момента получения оплаты.


Биокамера ПРО
195 000
р.
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Биокамера Профессиональная спроектирована специально для организаций и изготовлена полностью из алюминиевых листов толщиной 2 мм. Увеличено число лотков с растениями до 48. Увеличена площадь рефлекторов с двух сторон. Ножные створки открываются. Содержит спец. экранирующую ткань, закрывающую Биокамеру сверху и снизу для усиления эффекта воздействия и для защиты от электромагнитного излучения -70 дБ.

Раскладушка/Кушетка не входит в стоимость этого товара. Вы можете выбрать её ниже и положить в корзину.
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Стоимость доставки не входит в стоимость товара и рассчитывается отдельно.

Время изготовления и поставки 20 рабочих дней с момента получения оплаты.
Опция Компакт
7 000
р.
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Стационарная Биокамера занимает достаточно много места. Нами был разработан вариант складных креплений для Персональной и Семейной Биокамеры. Благодаря этой опции объем оборудования уменьшается в 3 раза.
При этом из Биокамеры не обязательно вытаскивать растения. В таком складном варианте очень удобно перевозить Биокамеру.
Раскладушка с матрасом на ламелях
3 000
р.
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Материал каркаса: сталь
Полотно: ламели
Максимальная нагрузка: 120 кг
Вес: 12 кг
Полимерное покрытие каркаса
Матрас в комплекте 190x70x34 см

Эта Раскладушка подходит и может поставляться для всех видов Биокамеры.
Кушетка высокая
7 000
р.
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Раскладушка, которая стандартно поставляется с Биокамерой, имеет высоту 35 см. Для больных и пожилых людей это неудобно. Предлагается опция поставки модернизированной массажной кушетки высотой 50 см и шириной 70 см. При этом Биокамера также требует модернизации.

Кушетка может поставляться для всех видов Биокамеры, кроме Персональной.
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Предзаказ

Если вы хотите уточнить детали сформированного вами заказа, мы предлагаем Вам отправить эту форму с желаемыми параметрами. Мы проверим их комплектацию и свяжемся с вами.

Заполните эту форму и мы вскоре свяжемся с вами для уточнения деталей заказа.
Какой вид Биокамеры вы бы хотели приобрести?
Какой вариант кушетки вам предпочтительнее?
Нужна ли вам экранирующая ткань, усиливающая эффект воздействия?
вопрос про ткань
В какой регион нужно будет осуществить доставку?
Доставка
Доставка осуществляется через СДЭК.

Цена доставки зависит от расстояния, от типа заказанной Биокамеры, от состава комплектации (есть раскладушка или нет). В итоге цена может варьироваться от 1000 р. до 7000 р. (например, в Хабаровск). Цену за доставку вы узнаете по факту получения посылки. Ниже представлены примерные цены до пункта выдачи:
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  • Нефтеюганск /Семейная Биокамера с раскладушкой /2550 р.
  • Ростов/ Персональная Биокамера с раскладушкой /1950 р.
  • Оренбург/ Офисная Биокамера с кушеткой /2890 р.
  • Ростов/ Профессиональная Биокамера 40 кг /3050 р.
  • Евпатория/ Офисная Биокамера с кушеткой/ 3570 р.
  • Ярославль/ Офисная Биокамера /1320 р.
  • Краснодар/ Персональная Биокамера /1550 р.
  • Ростов/ Семейная Биокамера /1580 р.
  • Ижевск/ Семейная Биокамера/ 1580 р.
  • Байкал/ Офисная Биокамера с кушеткой /4800 р.
  • Нижний Новгород/ Профессиональная Биокамера с кушеткой /2900 р.
  • Хабаровск/ Профессиональная Биокамера/ 5800 р.
  • Новосибирск/ с кушеткой Офисная Биокамера /4780 р. (это цена доставки до двери)
До двери, как правило на 500 р. дороже.

Приобретайте Биокамеру для себя и своих близких

Если у вас возникли дополнительные вопросы по поводу комплектации или покупке Биокамеры, оставьте свои данные, мы обязательно с вами свяжемся и ответим на ваши вопросы.

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Запустите свой бизнес вместе с Биокамерой

Технология продления активной жизни с помощью воздействия концентрированным электромагнитным излучением молодых организмов на старые не является радикальной. При систематическом использовании технологии Биокамеры реально продлить среднюю продолжительность жизни на 10-20 лет при регулярной диагностике смертельных заболеваний и иметь очень большую вероятность прожить более 100 лет. На данный момент в мире нет ни одной комплексной технологии борьбы со старением, и на ближайшие годы ничего радикального не предвидится. Ученые прогнозируют возможное появление в течение последующих 20-30 лет технологии радикального продления жизни. Однако до её появления еще надо дожить. В этом может помочь предлагаемая нами технология. И даже если какая-то радикальная технология продления жизни появится, она, скорее всего, будет достаточно дорогой и недоступной для большинства людей. А технология, на основе которой работает биокамера, является доступной даже для большинства пенсионеров и уже сегодня!


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РАСТУЩИЙ ТРЕНД И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
Социальный бизнес в области восстановления организма и омоложения востребован всегда, вне зависимости от экономической ситуации на рынке.

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Это единственная в мире комплексная технология продления жизни и молодости. Никогда ещё это не было так легко.
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